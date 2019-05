Lazio, i biancocelesti sono atterrati a Torino - VIDEO

AGGIORNAMENTO 18:45 - Atterrati. I biancocelesti hanno raggiunto Torino come da programma, e ora raggiungeranno l'albergo. Per l'ultima trasferta della stagione, la Lazio troverà un cliente scomodo e agguerrito. I granata vogliono chiudere davanti alla squadra di Inzaghi in classifica, ma si troveranno contro una Lazio piena di tanti calciatori che vorranno dimostrare qualcosa. Tra cui anche 8 Primavera, la voglia di far bene di certo non mancherà.

È l'ultima fatica della stagione, la numero 51 ad essere precisi. La Lazio vola verso Torino con la valigia piena della Coppa Italia vinta il 15 maggio, e quindi senza particolari ambizioni o desideri di classifica. L'Europa League è già stata conquistata, proprio ai danni della squadra di Mazzarri, l'unico obiettivo è chiudere al meglio il campionato. Manca poco all'arrivo dei ragazzi e di mister Inzaghi, di seguito ecco il video della partenza.

