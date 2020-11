Lazio, i giocatori contro la violenza sulle donne: "Insieme possiamo dare un segnale" - FT

In occasione della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, anche la Lazio ha voluto dire la sua. L'ottava giornata di Serie A infatti si colorerà di rosso per dare un segnale contro questo problema sociale e il club biancoceleste si è schierato al fianco della Serie A e di WeWorld Onlus. Sui propri canali social sono apparse infatti le foto dei calciatori con le rispettive partner, accompagnate da questo messaggio: "La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tutti un rosso alla violenza. Unisciti a Serie A e WeWorld Onlus".

La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tutti #unrossoallaviolenza. Unisciti a @SerieA e @WeWorldOnlus pic.twitter.com/V1dLuaL5j9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 20, 2020