Lazio, i tifosi difendono Immobile: sui social spopola #AlFiancoDiCiro

LAZIO SOCIAL - "Ai Laziali ci pensano i Laziali". In questi giorni di polemiche e attacchi continui, l'ambiente biancoceleste si è ricompattato sempre di più. Tutti uniti contro tutto e tutti e così, dopo l'infelice servizio di SportMediaset su Ciro Immobile, non si sono fatte attendere le reazioni dei sostenitori dei capitolini. Il bomber è uno dei beniamini del popolo laziale e attaccare direttamente l'uomo e non il calciatore è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sui social è partita la difesa diretta per il numero 17 con post e foto al grido di Immobile non si tocca. Non è finita qui perché è diventato virale l'hashtag #AlFiancoDiCiro per dimostrare la vicinanza all'attaccante biancoceleste. Attacchi frontali da affrontare con un intero popolo al proprio fianco, Ciro non sei solo.

SportMediaset, attacco vergognoso contro Immobile. Ma la Lazio corre in soccorso di Ciro...

Lazio, Immobile tuona: "Sono schifato, non siete degni di parlare della mia persona"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE