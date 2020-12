Lazio, il primo pensiero di Acerbi è per la sua Claudia: " Ti amo tanto" - FT

"L'amor che move il sole e l'altre stelle". Aveva ragione Dante, è proprio l'amore il sentimento che muove tutto e che ha mosso Acerbi a compiere una prestazione altisonante contro il Dortmund questa sera. Il Leone è stato fondamentale per gli equilibri biancocelesti e come è rientrato negli spogliatoi ha subito pensato alla sua fidanzata Claudia ripostando la sua Instagram Story e scrivendoci sopra: "Anch'io ti amo vita mia". Ace in difesa è uno tra i più rocciosi e duri, ma dentro protegge un cuore d'oro pieno d'amore.