Lazio, Immobile stende il Twente in amichevole: il post di Luiz Felipe - FT

Nel secondo test amichevole del ritiro in Germania la Lazio centra un bel successo contro il Twente. I biancocelesti si impongono 1-0 sugli olandesi, che inizieranno il loro campionato tra una settimana, grazie al gol, dopo tre giri di lancette, di Ciro Immobile. Gara non entusiasmante ma comunque positiva per gli uomini di Sarri che ha lanciato, per la prima volta in stagione, la coppia difensiva Acerbi-Luiz Felipe. Il brasiliano, che sta prendendo le misure nella linea a quattro, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria con un post su Instagram.