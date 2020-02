Lazio, Jessica ride delle critiche con Immobile: "Basta segnare solo su rigore"

Segna solo su rigore. È il tormentone che si è creato attorno a Ciro Immobile, la scusa che i detrattori del cammino fuori dagli schemi della Lazio e soprattutto del bomber di Torre Annunziata accampano per giustificare prestazioni molto meno esaltanti dei propri club. Ciro non sembra sentire le critiche e continua a segnare valanghe di gol, come ha fatto ieri con la Spal: reti segnate due, rigori tirati zero. Una situazione, quella di chi lo critica, che ormai è ai limiti del ridicolo e suscita le risate anche della moglie Jessica: sul suo profilo Instagram, infatti, la dolce metà di Immobile ha pubblicato una foto di un suo gol contro i ferraresi corredata dalla frase: "Ciro, basta segnare solo su rigore però eh". Sorridere davanti a critiche che lasciano il tempo che trovano e continuare a primeggiare nella classifica marcatori per portare in alto la Lazio: Ciro Immobile non sembra saper fare altro.