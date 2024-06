Lazio, la lettera di Patric per Luis Alberto: “Sai come la penso su certe cose…”

Dopo otto anni Luis Alberto ha detto addio. Questo pomeriggio il centrocampista spagnolo è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Duhail, ponendo la parola fine su un’avventura in biancoceleste ricca di gioie e sofferenze, ma anche di momenti speciali divisi con tifosi e compagni. Tra questi ce n’è uno in particolar modo che con Luis Alberto è cresciuto, prima condividendo lo spogliatoio nel Barcellona B e poi ritrovandolo nel suo percorso nella Capitale. Ricevuta la notizia del suo addio, Patric ha voluto dedicare delle bellissime parole al suo amico e compagno, ringraziandolo ed esaltandolo come uomo e calciatore:

“Sono stati 8 anni insieme qui e 10 nei quali abbiamo giocato insieme, ti conosco molto bene, pure troppo, come so che tu a me, così tanto che non posso fare a meno di ringraziarti per tutto quello che hai fatto, sai perfettamente come la penso su tante cose però sai anche che per me, alla fine dei conti, la pelota al 10 perché sei un uomo con le palle e un giocatore INCREDIBILE!".