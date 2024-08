Lazio, la società prima del Cadice: "Ci attende una notte epica" - FOTO

Tra poche ore la Lazio tornerà in campo per l'ultimo test amichevole prima dell'inizio della stagione. All'Estadio Nuevo Mirandilla, per le 21.00, i ragazzi di Marco Baroni scenderanno in campo contro il Cadice per una partita che, oltre a esser utile per ottenere le ultime indicazioni tattiche e atletiche, metterà in palio anche un trofeo - chiaramente simbolico - al quale è dedicata questa serata: il trofeo Carranza. A tal proposito, per presentare la sfida, la società biancoceleste ha pubblicato sul proprio profilo X alcuni scatti dall'impianto, prima di aggiungere: "Preparando la scena per una notte epica".