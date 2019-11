Lazio, la sosta è l'occasione per una mini-vacanza: le mete dei biancocelesti

Il campionato si ferma per permettere alle Nazionali di continuare il cammino di qualificazione verso Euro2020 e non solo. Alcuni calciatori della Lazio sono stati chiamati per gli impegni delle rispettive selezioni, altri no. E quale migliore occasione di prendersi qualche giorno di riposo? Lo hanno pensato in molti tra i calciatori biancocelesti: Joaquin Correa è volato in Francia con la sua compagna e ha postato su Instagram una foto che li ritrae sotto la Torre Eiffel. Stessa destinazione anche per Jony che con moglie e figli ha scelto la capitale transalpina. Luis Alberto, escluso dalle convocazioni di Robert Moreno, è tornato a casa, nella sua Siviglia: cinema, concerto e immancabile foto sui social. Ignota la destinazione di Caicedo che assieme alla sua compagna si è fatto immortalare con i bagagli e un aereo alle spalle. Cataldi e la moglie hanno optato per il relax: resort a Fonteverde in famiglia. Due giorni di meritato riposo, poi mercoledì si tornerà a sudare a Formello, sotto gli ordini di Simone Inzaghi che nel frattempo ieri era tra gli ospiti dell'esclusivo compleanno di Alessia Marcuzzi a Palazzo Colonna.

