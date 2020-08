Lazio, la stagione del Leone Acerbi in un minuto - VIDEO

Nei momenti difficili, in cui c'era da lottare, il Leone ha sempre mostrato gli artigli e ruggito più forte di tutti per dare un segnale a tutto il branco laziale. Acerbi è sempre stato un punto di riferimento per il gruppo allenato da Simone Inzaghi e più volte ha avuto l'arduo compito di salvare i suoi e guidarli alla vittoria.

Sui canali social della società, è stato pubblicato un video riepilogativo dell'annata in Serie A del difensore centrale: 36 partite, 2 gol e 2 assist. Sempre decisivo guidando la linea difensiva. La prossima stagione sarà ancora al centro della difesa a difendere i colori biancocelesti.