Lazio, lady Cataldi in visita ad Auronzo con il piccolo Tommaso - FOTO

Dolci visite nel ritiro di Auronzo per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio è stato raggiunto sulle Tre Cime di Lavaredo dalla moglie Elisa e da suo figlio Tommaso che a maggio ha compiuto un anno. Elisa ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram l'album della breve vacanza trascorsa dalla famiglia in Veneto. Per i due anche un'esperienza al parco avventura.