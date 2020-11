Lazio, lady Luis Alberto: "Come giocatore sei incredibile, come persona di più"

Dopo le polemiche con la società causate da quella sventurata diretta su Twitch, Luis Alberto è tornato in campo con la Lazio tirando fuori un'ottima prestazione che ha concesso ai ragazzi di Inzaghi di centrare i 3 punti a Crotone. La moglie del numero 10 spagnolo, Patricia ha commentato tra le sue storie Instagram: "Come giocatore sei incredibile, ma come persona lo sei di più. Questo solo noi che ti conosciamo abbiamola fortuna di saperlo. orgogliosa di te vita mia".