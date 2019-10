Lazio, Leiva a Dalglish: "E' stato bello rivederti, amico mio!"- FOTO

Tra i momenti più belli e romantici della trasferta di ieri al Celtic Park, c'è stato lo scatto che ha immortalato le due leggende del Liverpool: Lucas Leiva e Kenny Dalglish. Una foto postata sui social dalla società biancoceleste e che il centrocampista della Lazio ha voluto ripubblicare oggi con una dedica speciale: "Great to see you my friend". I due, che hanno fatto la storia dei Reds, hanno lavorato insieme in Gran Bretagna nella stagione 2011/12. Un'amicizia che risale probabilmente a quei tempi.

