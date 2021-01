Lazio - Roma, esulta anche Castroman: "Sempre più in alto, complimenti a tutti" - FOTO

Lucas Castroman è uno che di derby se ne intende. Il suo gol al 95' valido per il 2-2 nella straccitadina del 2001 è rimasto impresso nella mente di tutti i tifosi della Lazio, e anche nella sua. L'argentino infatti non ha dimenticato il suo passato biancoceleste e tramite i propri social ha esultato così per la vittoria di oggi contro la Roma: "Sempre più in alto, complimenti a tutti i calciatori".