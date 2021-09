Lazio - Roma, la Serie A racconta l’adrenalina del derby in 48" – VIDEO

Una giornata difficile da dimenticare quella di domenica scorsa, sia per la Lazio che si è aggiudicata la stracittadina, sia per la Roma che ha subito il dominio biancoceleste. Si è conclusa 3 a 2 per la squadra di Sarri che finalmente ha potuto festeggiare la vittoria in una gara così importante con i suoi tifosi che hanno riempito e colorato l’Olimpico. La Serie A, con un video pubblicato sui canali social ufficiali, ha riassunto in 48 secondi i punti salienti del match: “Tutta l’adrenalina del derby della Capitale”.

