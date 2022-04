Lazio - Sassuolo, dalla Nord il coro per Signori: arriva la risposta sui social

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

"E segna sempre lui, si chiama Beppe Signori". Momento amarcord per la Curva Nord durante Lazio - Sassuolo. Dagli spalti si è alzato il classico oro per Beppe Signori. Oltre a Re Beppe, ricordati anche Mihajlovic e Simeone. Sui social l'ex attaccante ha risposto alla dedica repostando il video e aggiungendo: "Appena ricevuto! Grazie ragazzi! Sempre forza Lazio! Siete stupendi!". L'amore infinito per un giocatore che ha dato anima e corpo per la maglia ha congelato il tempo, annullando i 25 anni che ormai sono passati da quando Signori non fa più esultare i laziali con i suoi gol.