Lazio, siparietto social tra Luis Alberto e il Papu Gomez: "Lasciale in allenamento certe cose" - FT

La Lazio inaugurerà il ritorno in campo contro l'Atalanta, probabilmente uno dei match più importanti della stagione biancoceleste per tanti fattori. Entrambe le squadre si stanno preparando alla sfida e il Papu Gomez ha postato sui social la testimonianza di una sua prodezza in allenamento, uno di quei destri a giro sotto l'incrocio per cui è temuto da tutte le difese nostrane. Luis Alberto, amico dell'argentino, lo ha subito ripreso scherzosamente nei commenti: "Giocateli in allenamento, per favore". Un siparietto sottolineato anche dalle risate dello stesso Papu, qualche commento sotto. Insomma tra i due c'è cameratismo, ma attenzione che anche Luis Alberto qualche asso nella manica ce l'ha.