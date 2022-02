Lazio, Strakosha esulta con la squadra e poi coccola Zaccagni - FOTO

La Lazio trionfa sul Bologna per 3-0 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la debacle contro il Milan, la squadra di Maurizio Sarri raccoglie tre punti preziosissimi e collezionando un altro clean sheet in campionato. Infatti questa di oggi si tratta della quarta volta consecutiva in cui la Lazio mantiene la porta inviolata, segno del duro lavoro di Maurizio Sarri. A comandare in porta oggi c'era Thomas Strakosha, complice anche lui in questo risultato ottimo per la Lazio. Al termine del match il portiere ha scritto sui social: "Bravi ragazzi" per poi proseguire nelle stories di Instagram con dei complimenti all'indirizzo di Mattia Zaccagni. Thomas in particolare si congratula per la doppietta del numero 20: "Bravo" accompagnato da un arco e un bacio sulla fronte all'arciere.