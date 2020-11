Lazio, Tare: "Noi più forti di ogni ostacolo. Ecco la forza di questo gruppo"

Il pareggio di ieri, maturato in extremis contro la Juventus, ha dimostrato ancora una volta quanto il coraggio di questa Lazio sia più forte di ogni difficoltà. La zona Caicedo sta diventando la nuova espressione per indicare i minuti conclusivi della partita, ma non è un caso che la squadra biancoceleste riesca spesso a segnare nel finale di gara. Forza, cuore e coraggio: sono queste le prerogative per non mollare mai. Lo sa bene il ds Igli Tare che, attraverso i social, festeggia con la seguente didascalia: "Più forti di ogni ostacolo. La forza di questo grupp. Daje Lazio".