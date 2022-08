Lazio, tre gol per schiantare l'Inter: Dazn premia Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson

TUTTOmercatoWEB.com

LAZIO SOCIAL - Una Lazio che rappresenta in pieno il suo allenatore. La squadra biancoceleste domina l'Inter all'Olimpico e si impone per 3-1. Una prova di forza delle aquile che non lasciano scampo a Lukaku e compagni. DAZN incorona i marcatori con tre diversi post. Il primo è per Luis Alberto, autore del 2-1 con un destro all'incrocio. Il post recita: "Chiacchiere ❌ Esterno all'incrocio ✅ Luis Alberto ci tiene a farci sapere come la pensa sul mercato". Un altro talento sugli scudi è Felipe Anderson che segna davvero spesso all'Inter. Il brasiliano ha sbloccato il match con un preciso colpo di testa e il canale scrive: "Ti piace fare gol contro l'Inter? Felipe Anderson: Sì". In chiusura tocca a Pedro che ha chiuso il match con un perfetto destro a giro. Per lo spagnolo DAZN scrive: "Come chiudere una partita con stile.Ask Pedro!".