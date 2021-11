Milan - Lazio, la società ricorda la storica vittoria a San Siro - VIDEO

La Lazio ha deciso di rispondere con un comunicato ufficiale alla decisione presa in Francia per la partita di Europa...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IMMOBILE NON SI ALLENA. LAZZARI A DESTRA, DUBBI A CENTROCAMPO FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, inizia la preparazione alla sfida con il Marsiglia. Rosa in campo alle 15 per la ripresa degli allenamenti. Quello odierno è già il penultimo in vista del match di giovedì, cruciale per il gruppo E di... FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, inizia la preparazione alla sfida con il Marsiglia. Rosa in campo alle 15 per la ripresa degli allenamenti. Quello odierno è già il penultimo in vista del match di giovedì, cruciale per il gruppo E di... WEBTV FORMELLO - LAZIO, 15’ APERTI AI MEDIA: DIFFERENZIATO PER IMMOBILE -FOTO FORMELLO - Quarto d’ora aperto ai media e sotto la pioggia. La Lazio arriva in campo per la rifinitura anti-Marsiglia, nel primo pomeriggio partirà per la Francia, domani si gioca una fetta importante di qualificazione. Tra poco prove scatteranno le prove... FORMELLO - Quarto d’ora aperto ai media e sotto la pioggia. La Lazio arriva in campo per la rifinitura anti-Marsiglia, nel primo pomeriggio partirà per la Francia, domani si gioca una fetta importante di qualificazione. Tra poco prove scatteranno le prove... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: "DUE CLUB PENSANO A JONY PER GENNAIO" Tra i calciatori che non fanno parte del progetto della Lazio di Sarri, ma che sono ancora ufficialmente legati al club, c'è Jony. Lo spagnolo, che nella scorsa stagione si è misurato nel campionato iberico tra le fila dell'Osasuna, sembra essere uno... Tra i calciatori che non fanno parte del progetto della Lazio di Sarri, ma che sono ancora ufficialmente legati al club, c'è Jony. Lo spagnolo, che nella scorsa stagione si è misurato nel campionato iberico tra le fila dell'Osasuna, sembra essere uno...