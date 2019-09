Mimun: "Lazio, innesti irrilevanti e dannosi. E Caicedo non doveva uscire..."

Sconfitta con rammarico per la Lazio a San Siro contro l'Inter. Una prova che ha scatenato un tifoso della Lazio doc come il direttore del TG5, Clemente Mimun, che ha affidato la sua critica al suo profilo Twitter: "Perdiamo con un'Inter così così dopo esserci mangiati diversi gol. I nuovi sono stati irrilevanti, se non dannosi. Se c'era uno che non doveva uscire era Caicedo. Nel secondo tempo avremmo potuto partecipare a "chi li ha visti?". Jony, boh".