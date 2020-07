Calciomercato, Benevento sulle tracce di Armini: incontro tra Foggia e Tare

La stagione volge al termine e le trattative di calciomercato entrano nel vivo. Non solo colpi in entrata per la Lazio, che continua a spingere per Kumbulla e Mayoral, ma anche qualche cessione. Come riporta il Corriere dello Sport, il Benevento sarebbe interessato a Nicolò Armini per rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Il giovane difensore si sposterebbe, eventualmente, in prestito per maturare qualche presenza in più e fare maggiore esperienza. Previsto un incontro tra i due direttori sportivi, Pasquale Foggia e Igli Tare, per iniziare a parlare del possibile affare.

