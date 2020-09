Calciomercato, il Torino spinge per Joao Pedro del Cagliari: contro la Lazio...

Si riaccende la pista che potrebbe portare Joao Pedro al Torino. Con la cessione, ormai vicinissima, di Iago Falque al Benevento, i granata hanno liberato un posto in attacco per un nuovo acquisto. Secondo Tuttosport, la richiesta esplicita di Giampaolo è sempre Joao Pedro del Cagliari. Il brasiliano sarebbe la spalla ideale per Belotti, anche perché Zaza continua a non dare garanzie in zona gol. Il Cagliari chiede tra i 15 e i 20 milioni e il Toro continuerà a spingere per mettere sotto contratto il calciatore. Chissà se le voci di mercato condizioneranno Joao Pedro nei prossimi match di campionato. Sabato c'è il match contro la Lazio e Di Francesco dovrà decidere se puntare sul 28enne brasiliano dal primo minuto.