Calciomercato Lazio | Aumenta la concorrenza per James Rodriguez: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Non solo la Lazio su James Rodriguez. Il colombiano, ormai svincolato dal San Paolo, ora può accordarsi con un altro club e su di lui è forte anche l'interesse del Rayo Vallecano. Come riportato da Marca il club vorrebbe utilizzare la stessa formula che in passato ha utilizzato per ingaggiare Radamel Falcao ovvero un contratto biennale. Oltre ai biancocelesti e al Rayo Vallecano sul calciatore, autore di una strepitosa Copa America, ci sono anche Celta Vigo, Real Betis e Napoli.