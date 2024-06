Calciomercato Lazio | Crespi pronto a (ri)partire: lo cercano in Serie B

Tornerà a Formello per poco Valerio Crespi. Dopo l'ultima stagione vissuta in prestito al Cosenza, in cui ha realizzato un gol in 21 presenze stagionali, l'attaccante classe 2004, che ha un contratto fino al 2027, con ogni probabilità lascerà la Lazio anche quest'estate. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, ci sarebbero diverse squadre in Serie B interessate al suo profilo, sempre in prestito. Il club biancoceleste, dal canto suo, avrebbe intenzione di farlo partire nuovamente per farlo crescere e per concedergli più minutaggio.