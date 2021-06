Calciomercato Lazio, dalla Spagna: anche i biancocelesti su Ceballos del Real Madrid

DALLA SPAGNA - La Lazio cerca rinforzi anche a centrocampo. Mentre la strada per Torreira è sempre più in discesa, la dirigenza biancoceleste si sta muovendo per puntellare la mediana con nuovi innesti. L'ultimo nome arriva dalla Spagna. Come riporta El Confidencial, il club capitolino ha messo gli occhi su Dani Ceballos, calciatore di proprietà del Real Madrid che ha giocato gli ultimi due anni in prestito all'Arsenal. Il calciatore, rientrato alla base dopo la lunga esperienza londinese, parlerà con il nuovo tecnico Ancelotti per fare chiarezza sul suo futuro. Lo spagnolo piace molto anche al Wolverhampton e al Milan che è sulle sue tracce da diversi giorni e lo sta valutando come sostituto di Calhanoglu. Intanto la Lazio chiesto informazioni ai Blancos sul prezzo del cartellino per studiare una possibile operazione di mercato. Centrocampista classe 1996, molto tecnico e che può fare sia la mezzala che il trequartista: Ceballos può essere una valida soluzione per il centrocampo del Comandante.