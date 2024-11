Calciomercato Lazio | Galliani su Maldini: "Il suo futuro sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il nome di Daniel Maldini è tornato in ottica Lazio in vista del mercato di gennaio. Il trequartista classe 2001, dopo aver fatto bene con il Milan, nell'ultimo anno e mezzo si è esaltato a Monza prima sotto Palladino e ora sotto Nesta, al punto da meritarsi la convocazione e l'esordio in Nazionale. Il suo futuro sarà sicuramente tema di discussione nei prossimi mesi, nonostante l'ad Galliani abbia messo un freno alle voci sul suo addio:

"Tecnicamente e fisicamente ha tutto, deve avere solo un po’ più di cattiveria. L’ho voluto fortemente e lui ha voluto fortemente tornare a Monza. Eppure aveva due club del lato sinistro della classifica che lo hanno cercato. Il suo futuro? A Monza, nessuna società ci ha chiesto di lui".