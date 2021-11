Calciomercato Lazio, l'Inter prepara l'assalto a Kostic: la situazione

Filip Kostic è destinato ad approdare in Serie A. Dopo la trattativa della scorsa estate con la Lazio sfumata all'ultimo ora è l'Inter ad aver messo gli occhi sul giocatore. I nerazzurri, riporta la rassegna stampa di Radiosei, perderanno Ivan Perisic a fine stagione dato che il suo contratto è in scadenza e stanno cercando il sostituto ideale per il croato. Per l'esterno dell'Eintracht Francoforte il club è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro con un triennale da 2,5 più bonus. Assalto pronto per giugno ma se dovesse liberarsi un posto in rosa (Vecino è in uscita) la trattativa potrebbe decollare già a gennaio.