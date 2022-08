Calciomercato Lazio, si guarda al futuro: interesse per un baby della Viterbese

La Lazio continua a muoversi sul mercato. In attesa di completare alcune uscite ed entrate prima della fine della sessione estiva la società pensa anche in prospettiva. Proprio per questo i biancocelesti, come riportato da Tuttomercatoweb.com, avrebbe messo gli occhi su Simone D’Uffizi, attaccante diciottenne, in forze alla Viterbese.

Il club, che milita in serie C, ha per ora respinto l'offerta ed è intenzionata a tenere il suo gioiellino che solo nella passata stagione ha esordito con i professionisti.