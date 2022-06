Calciomercato Lazio, su Casale si inserisce anche l'Atalanta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra gli obiettivi ormai noti della Lazio per quanto riguarda il calciomercato estivo c'è Nicolò Casale. Il difensore classe 1998 in forza all'Hellas Verona piaceva già a gennaio alla società biancoceleste, che poi anche a causa della questione dell'indice di liquidità non ha potuto tentare l'affondo. Il giocatore però nel frattempo ha attirato l'attenzione anche di altri club tra cui Napoli e Atalanta. Secondo "L'Eco di Bergamo" la Dea sarebbe seriamente interessata al calciatore. Con l'arrivo del direttore sportivo Tony D'Amico proveniente proprio dal club scaligero, potrebbe avere una corsia preferenziale.