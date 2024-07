Calciomercato Lazio | Un club di Serie A su Cancellieri: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio lavora in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni ma anche sulle uscite. Tra i possibili partenti c'è anche Matteo Cancellieri finito, come riporta il Gazzettino Veneto, nel mirino del Venezia.

La società biancoceleste ha fissato il prezzo per lasciar andare il classe '02: un milione per il prestito, poi altri 9 circa eventualmente per l'eventuale acquisizione dell'intero cartellino.