Calciomercato Lazio, una pretendente si defila per Maksimovic

La Lazio è in cerca di un difensore per rinnovare il proprio pacchetto difensivo e Maksimovic potrebbe fare al caso del club biancoceleste. Il serbo è in scadenza di contratto con il Napoli e con molta probabilità non rinnoverà. L'affare a zero ingolosisce Tare, ma la Lazio non è l'unica società ad aver adocchiato il giocatore: su di lui ci sarebbe anche l'Inter. Anche il Betis Siviglia aveva sondato il terreno, ma la richiesta da parte dell'agente di 2.8 milioni di euro netti a stagione è risultata troppo alta e, stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, il club spagnolo avrebbe mollato la presa.