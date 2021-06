Calciomercato Lazio, Venerato conferma: "Anche i biancocelesti su Basic"

Un'estate all'insegna dei casting in casa Lazio. Dopo quelli fatti per trovare l'allenatore giusto, la dirigenza biancoceleste ha messo sotto osservazione più giocatori per rafforzare la rosa da consegnare a Maurizio Sarri. Per il centrocampo, in particolare, il nomi più caldo è quello di Torreira, ma nelle ultime ore si è aperta la pista che porterebbe a Toma Basic. Ciro Venerato, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha confermato l'inserimento dei capitolini per il giocatore: "Basic? Obiettivo concreto del Napoli, però viene visto come sostituto eventualmente di Fabiàn Ruiz, poiché viene considerato una mezzala di qualità e non un mediano d'impostazione. Nel corso della mattinata, però, si è inserita nella trattativa la Lazio: Tare ha messo nel mirino il giocatore del Bordeaux e sembra intenzionata ad affondare il colpo, 'fregando' così il giocatore a De Laurentiis".