Calciomercato Lazo, Shaqiri a un passo dal Lione: i dettagli

Xherdan Shaqiri è uno dei tanti nomi che in questi mesi sono stati accostati alla Lazio. Lo svizzero però potrebbe lasciare la Premier per approdare in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti il calciatore sarebbe vicinissimo al Lione. Il club transalpino avrebbe offerto ai Reds 6 milioni di euro per l'acquisto definitivo del cartellino, la richiesta del Liverpool è di 8 milioni ma l'affare potrebbe chiudersi a breve.

