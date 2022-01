Calciomercato, Muslera ai ferri corti con il Galatasaray: i dettagli

CALCIOMERCATO - Non solo l'addio di Terim. Vicina al Galatasaray c'è la fine di un'era. Come fa sapere star.com.tr, il direttore della filiale calcistica del Galatasaray, Işıtan Gün ha rilasciato una dichiarazione sorprendente su Fernando Muslera. Stando a quanto dichiarato al canale TV100, sembrerebbe che le strade tra l'ex Lazio e il club turco si separeranno alla fine della stagione. Tale decisione presa da Muslera, che aveva inizialmente rinnovato il proprio contratto fino al 2024, è stata accolta dal club giallorosso affermando anche che l'infortunio subito - frattura alla tibia e al perone - dal giocatore è stato un fattore importante. L'estremo difensore ceduto dalla Lazio all'inizio della stagione 2011-2012 per 6 milioni e 750 mila euro, in 11 stagioni ha vinto 5 campionati di Super League con il Galatasaray e un totale di 14 coppe.