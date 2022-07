Lazio, il tesoro degli esuberi: quanto potrebbe incassare Lotito

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il mercato in entrata è a buon punto in casa Lazio. La maggior parte dei tasselli richiesti da mister Sarri sono stati inseriti nella rosa biancoceleste. Adesso però è il momento di sfoltire la rosa visto che ci sono molti giocatori che non rientrano nei piani del club. Il primo è sicuramente Muriqi che dopo il mancato passaggio al Bruges è alla ricerca di una nuova sistemazione. Con la Lazio non è mai scattata la scintilla, ragion per cui è bene che le strade si dividano. La società però non può andare al di sotto di una valutazione di 10 milioni di euro onde evitare di svalutare troppo l'investimento fatto due anni fa. Gli altri invece non possono garantire chissà che cifre ma messe insieme possono comunque far comodo. Durmisi ad oggi non vale più di 1 milione di euro, stesso dicasi per Jony. Più remunerativi Escalante e Fares. Il primo dopo la positiva seconda parte di stagione al Deportivo Alavés ha un valore di circa 2,5 milioni di euro, il secondo può arrivare anche a 4 milioni di euro. A ciò va aggiunta la situazione Acerbi per cui la Lazio chiede 5 milioni di euro. Qualora si dovesse riuscire in quest'opera di sfoltimento si potrebbe racimolare un piccolo tesoretto che fa sempre comodo.