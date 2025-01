125 anni Lazio, un nuovo video alimenta la curiosità sulla maglia: "Generazioni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A mezzanotte di domani 9 gennaio la Lazio festeggerò come di consueto a Piazza della Libertà il suo anniversario. Sono 125 le candeline da spegnere quest'anno, con tante iniziative organizzate sia dalla tiferia stessa (qui il comunicato degli UL per i festeggiamenti nella nota piazza del Rione Prati), sia dalla società in occasione di Lazio-Como, durante la quale i giocatori indosseranno l'attesissima nuova maglia. Intanto, il club ha pubblicato sui social un nuovo video che accresce la curiosità intorno alla casacca celebrativa: "Generazioni unite dalla stessa maglia" è la didascalia che accompagna il post, in cui si notano dei nonni consegnare la t-shirt ad un bambino insieme al papà.