Lazio | 125 anni a Piazza della Libertà, la nota degli UL: "Stasera niente bombe e petardi"

Il popolo laziale si prepara a festeggiare i 125 anni di storia. Come da tradizione, i tifosi biancocelesti si daranno appuntamento nella tarda serata di oggi (8 gennaio) per attendere la mezzanotte tutti insieme a Piazza della Libertà, luogo di nascita della squadra più antica della Capitale. Per l'occasione, il tifo organizzato ha diramato un comunicato attraverso la pagina Instagram "La Voce della Nord" per dare delle importanti informazioni riguardo all'evento.

"Invitiamo tutti i tifosi della S.S.Lazio a partecipare alla serata colorando la piazza del Rione Prati EVITANDO BOMBONI E PETARDI che possano impedire a padri di famiglia di far godere ai propri figli la gioia di festeggiare un evento come questo". Sono quindi ammesse torce e fumogeni, no a tutto ciò che attraverso uno scoppio può impaurire bambini piccoli e animali presenti nella zona.