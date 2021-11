25 novembre 2021, un anno dalla morte di Diego Armando Maradona

Il 25 novembre 2020 passerà alla storia come il giorno in cui il calcio ha perso Diego Armando Maradona, uno dei giocatori che più ha incarnato l'essenza di questo straordinario sport. Poche settimane prima, precisamente il 30 ottobre, El Pibe de Oro aveva compiuto 60 anni, e fu fatale un edema polmonare acuto conseguente a un'insufficienza cardiaca. Da Tigre, dove l'ex numero 10 ha trascorso l'ultima parte della sua vita, nel pomeriggio la notizia si diffuse in tutto il mondo, con grande commozione soprattutto in Argentina e a Napoli, la seconda patria di Maradona. Immediatamente il comune partenopeo scelse di dedicare al fenomeno lo Stadio San Paolo, che pochi giorni dopo assunse proprio il nome di Stadio Diego Armando Maradona. Riposa in pace Diego!