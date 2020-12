433, coppie d'attacco tra presente e passato: Immobile-Haaland e Klose-Lewandowski - FT

E se gli attaccanti del passato tornassero a giocare con i bomber del presente? Il noto portale 433 ha provato a ricostruire dei tandem offensivi devastanti mischiando ex calciatori ad altri attualmente in attività. Tra le fila del Bayern Monaco si avrebbe potuto assistere alla coppia Klose- Lewandowski, due centravanti letali in area di rigore. Nel Borussia Dortmund, Ciro Immobile, attaccante giallonero nella stagione 2014/2015, avrebbe potuto affiancare Haaland, bomber norvegese classe 2000. I due formerebbero insieme una delle coppie offensive più forti in Europa e non solo.