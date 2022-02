Adani spiega: “C’è qualcosa di diverso nella Lazio di Sarri”

Solito protagonista della BoboTv del lunedì sera, Lele Adani ha fatto il punto in casa Lazio concentrandosi in modo particolare sulle ultime prestazioni di Luis Alberto. Questa l'analisi dell'ex difensore dall'Inter: "C'è stata la vittoria con la Fiorentina, poi una caduta epocale e con il Bologna ha vinto bene. Una cosa di diverso c’è. Nel 2022 vedo un Luis Alberto diverso. Se la strada deve andare avanti insieme. Ha fatto bene con Fiorentina e Bologna e non ha giocato a Milano. Basta? No, però vedo. Mettiamo in rilievo i dubbi e i problemi. Quelle con Fiorentina e Bologna mi sono sembrate due partite di un ragazzo che sta bene. Sorride, corre, mette la palla. Fa il Luis Alberto. Mette la palla dove vuole. Vede il calcio e bisogna lasciarlo fare. Voglio vedere da parte sua almeno tre partite di fila così anche con una squadra più grande. Penso che ci sia più insieme nella Lazio rispetto alla Roma, nonostante i problemi che ci sono. Siamo ancora lontani dal compito finale, ma qui si dice una cosa e poi si viene smentiti".

SARRI - "Sta tirando fuori tanto da Zaccagni, ma allo stesso tempo non sta rendendo Felipe Anderson. C’è sempre un pro e un contro nella gestione di una squadra. Reputo indietro sia Lazio che Roma, ma se devo dire meglio una dell’altra dico i biancocelesti".