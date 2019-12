Agostinelli: "La Lazio fa paura a tutti, con la Juventus sfida alla pari"

Servirà una Lazio stellare per battere la Juventus di Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Ogni anno ci sono delle sorprese in negativo anche in chiave Champions. I dieci punti di distacco dal Napoli fanno pensare, penso che possa ancora tornare in corsa, ma non deve raggiungere solo la Lazio ma anche altre 3-4. La squadra di Inzaghi ora fa paura a tutti e la sensazione che abbia più possibilità di centrare la Champions è chiara. Siamo solo all'inizio, speriamo che possa continuare in questo modo. Ora c'è la Juventus. La squadra di Sarri deve ancora formarsi, serve tempo, è un gioco il suo che passa per concetti che non si acquisiscono subito. E' difficile pensare che la Juventus possa steccare due gare consecutive, ma la fiducia che nutro nella Lazio mi fa pensare che sia una gara alla pari. E' il momento migliore per affrontare la Juventus, poi vederemo come andrà. I bianconeri non possono fallire, la Lazio gioca con molta serenità e divertendosi. Serve entusiasmo e nessuna paura".

