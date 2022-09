Albania, Hysaj fiducioso: “Abbiamo grandi qualità. Siamo pronti per…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i giocatori della Lazio che hanno lasciato Formello per seguire gli impegni con le rispettive nazionali, c’è Hysaj. L’albanese è stato convocato dal ct Reja in occasione delle sfide di Nations League con Israele e Islanda, rispettivamente in programma domani e martedì alle 20:45. Alla vigilia del match, il terzino biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Siamo venuti qui per fare una buona partita e per cercare punti perché nella gara di andata non siamo riusciti a farne. Sarà difficile raggiungere il nostro obiettivo. Tutta la squadra è arrivata preparata per ottenere punti e sappiamo che è una partita importante”

MODULO - “Siamo tutti così maturi e professionali che se il mister vuole cambiare modulo, dobbiamo essere pronti a fare quello che ci chiede. Dipende. Se non gli piace il gioco può riportarlo allo schema con cui giochiamo sempre, ma non lo sa. Questa sarà una sua decisione e siamo pronti a dare il massimo in campo e giocare come vuole”

MATCH - “Dobbiamo capire che è una partita importante e lo sanno tutti. Dobbiamo passare da qui per affrontare la prossima e pensare alla qualificazione per il girone. Dobbiamo essere concentrati al 100%, come abbiamo sempre fatto. Nonostante gli infortuni, nelle gare importanti siamo riusciti a fare bene. Tutti quelli che sono qui ora daranno il meglio di sé”

ASSENZE - “Possono creare problemi, ma come è successo in precedenza tutti gli altri giocatori che sono entrati in partita hanno fatto del loro meglio e abbiamo giocato delle belle gare. Siamo una squadra che è andata avanti come gruppo e lo farà ancora. Non abbiamo un giocatore che ci fa perdere o vincere, dobbiamo essere concentrati. Abbiamo qualità, sia gli attaccanti sia i terzini possono fare di più per ottenere il risultato e per difenderlo. Conosciamo i nostri valori e spero che li mostreremo domani”

PRESSIONE - “C’è pressione, abbiamo bisogno della vittoria. Vedremo chi sarà il migliore in campo, che saprà sfruttare al meglio le occasioni”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Luis Alberto, il Siviglia si mangia le mani: Isco flop, il Mago grande con la Lazio

Lazio, Gila realizza il sogno di una vita: l’emozione per l’esordio - FOTO