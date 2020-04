Alessandro, il tifoso del video a Perotti e Dzeko: "Le immagini sono di venerdì, altro che fake..."

Sta continuano ad alimentare polemiche il video, diventato virale sui social nella giornata di ieri, in cui venivano ripresi alcuni giocatori della Roma allenarsi, in compagnia del preparatore, per le vie di Casal Palocco. Alle evidenze delle immagini sono state contrapposte le ipotesi relative alla data del video, considerata da alcuni non recente e quindi non risalente al periodo di piena quarantena. A fare chiarezza sulla situazione, ci ha pensato l'autore del filmato, Alessandro, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Era venerdì scorso. Stavo andando a lavorare e sono passato lì a Casal Palocco. Ho visto Perotti, Dzeko, il preparatore atletico e ho fatto il video. L'ho mandato sul gruppo di amici, e uno di loro l'ha pubblicato su Facebook. Smentite? Non avrei avuto alcun interesse a mandare quel video, non mi sono inventato nulla. Avevo i guanti e la mascherina sul cruscotto. Prima ho visto Perotti e gli ho fatto la foto, poi sono ripassato, l'ho rivisto, fatto il video e strillato 'Forza Lazio'. Ho la foto con data e ora".

Lazio, De Martino: "Rezza? Una battuta puerile. E le scuse ancora più drammatiche"

Lazio, Cataldi: "Formello ci manca. Scudetto? Vi do tutto quello che ho"

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 14/04 alle 16:20