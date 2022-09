All Star Game europeo: il torneo tra le top 11 di A, Premier, Budes e Liga

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Vedere affrontarsi i migliori giocatori dei 4 campionati principali d'Europa presto potrebbe essere realtà. Haland contro Lewandowski, Manè contro Leao solo per citare alcuni grandi scontri. L'idea è nata da una proposta dal nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly e prenderebbe il nome di All Stars Game del calcio europeo. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano britannico The Times presto potrebbe diventare realtà. In pratica sarebbero coinvolte la Premier League, la Serie A, la Bundesliga e la Liga. L'interrogativo principale riguarda il periodo in cui si affronterebbero queste selezioni. Naturalmente visti i calendari già piuttosto fitti, le sfide potrebbero svolgersi o in estate o durante la sosta invernale. Anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha commentato favorevolmente la notizia. D'altronde si tratterebbe di un'ulteriore fonte di guadagno decisamente importante. In attesa di capire se realmente l'opportunità si concretizzerà, il Times ha stilato le probabili top 11 di tornei presi in considerazione. Eccole di seguito.

Premier League: Allison; James, Ruben Dias, Thiago Silva, Zinchenko; De Bruyne, Rice, Rodri; Salah, Haaland, Luis Diaz.

Serie A: Maignan; Di Lorenzo, Skriniar, Bremer, Spinazzola; Brozovic, Milinkovic-Savic; Chiesa, Dybala, Leao; Osimhen.

Liga: Courtois; Koundé, Militao, Gimenez, Alaba; Modric, Busquets, Pedri; Benzema, Lewandowski, Vinicius.

Bundesliga: Sommer; Frimpong, De Ligt, Gvardiol, Davies; Kimmich, Bellingham; Gnabry, Musiala, Mané; Nkunku.