Ambrosini: "La Lazio fatica a esser quella che vuole Sarri. E ora..."

Lazio praticamente non pervenuta al Diego Armando Maradona nel big match di Serie A contro il Napoli. Al 90' sul tabellone campeggia un risultato, il 4 a 0, che impone delle riflessioni. Ciro Immobile ha chiesto pubblicamente scusa ai tifosi nell'intervista post-gara, e Maurizio Sarri ha parlato con sincerità della brutta prova dei suoi, inaspettata ma da analizzare fino in fondo. Alle parole dei protagonisti in campo si sono aggiunte quelle di Massimo Ambrosini. L'ex Milan, opinionista per Dazn, ha spiegato il suo punto di vista: "Problema di mentalità? Probabilmente sì. La Lazio è una squadra che le prestazioni le aveva fatte in maniera altalenante all’inizio. Poi s’era sistemata, nelle ultime partite, anche per quanto riguarda il modo di difendere di gruppo, aveva dato delle risposte. Fa fatica a fare quella che vorrebbe essere il proprio allenatore, bisogna capire come mentalmente assorbiranno la sconfitta".

