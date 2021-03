Aquilani ricorda Guerini: "Ti ho voluto e ti vorrò bene per sempre" - FOTO

Il dolore per la scomparsa di Daniel Guerini è tanto in casa Lazio e non solo. E' tanto in tutte le società in cui il giovane calciatore ha giocato in questi anni, è tanto per chi lo ha conosciuto e anche per chi semplicemente segue il calcio. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio che sono arrivati c'è anche quello dell'allenatore della Primavera della Fiorentina Alberto Aquilani: "Ciao Daniel, ti ho voluto veramente tanto bene e te ne vorrò sempre. Ti porterò sempre nel mio cuore".

