Argentina Mondiali | Annullato un gol regolare a Lautaro: le immagini parlano chiaro - FOTO

Episodio estremamente discutibile in Qatar durante la sfida tra Argentina e Arabia Saudita. Dopo il vantaggio dei sudamericani firmato Lionel Messi (che ha eguagliato il record di Klose), al 29' è stato annullato un gol a Lautaro Martinez per fuorigioco. Come si può vedere dalle immagini del VAR, l'interista era oltre la linea con la spalla. Secondo regolamento, la spalla è una parte del corpo con cui è possibile segnare e infatti il gol è stato annullato. Nell'era del fuorigioco semi-automatico in cui nulla sfugge alle telecamere, pochi centimetri hanno smorzato l'euforia dell'Argentina che è rimasta sul momentaneo 1-0. Come mostrano le immagini, è davvero complicato stabilire quale sia la fine del braccio e l'inizio della spalla.