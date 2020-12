Argentina, morto l'ex ct Sabella. Il cordoglio di Correa: "Dio ti tenga nella gloria"

Altro lutto per il calcio argentino dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. In una clinica a Buenos Aires è morto l'ex ct albiceleste Alejandro Sabella: il tecnico aveva una situazione cardiaca già critica, che si è aggravata in seguito alla notizia della morte proprio del Pibe de Oro. Alla guida dell'Argentina dal 2011 al 2014, nell’ultimo anno raggiunse la finale dei Mondiali in Brasile, perdendo contro la Germania per 1-0.

IL CORDOGLIO DEL TUCU - Dopo la gara di Champions contro il Bruges, Joaquin Correa ha appreso la notizia della scomparsa del suo ex allenatore in Nazionale. Ilnumero 11 biancoceleste ha espresso ha ricordato Sabella con una Instagram Story che recita: "Che Dio ti tenga nella gloria, maestro".